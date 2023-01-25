خبير: زيارة الرئيس السيسى للهند ستفتح آفاقًا اقتصادية بين البلدين

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند بالتأكيد ستدعم العلاقات المصرية الهندية في عدد من القطاعات أهمها القطاع الاقتصادي، كما أنها ستصقل وتوسع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف الشافعي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن من نتائج الزيارة أيضًا فتح الآفاق أمام الشركات والاستثمارات الهندية في الاستثمار في المناطق الصناعية بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن الزيارة ستؤدي إلى تطابق وجهات النظر السياسية والاقتصادية والإقليمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الهند من الدول الكبرى على مستوى العالم وتمتلك أسواقًا وشركات كثيرة وكبيرة، متوقعًا ضخ مزيد من الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة مما سينتج عنه الحد من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية من الحرب الروسية-الأوكرانية والمتغيرات الدولية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه صباح أمس الثلاثاء إلى مدينة نيودلهي عاصمة جمهورية الهند، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام ١٩٥٠.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن دعوة الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًاً، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن زيارة الرئيس للهند تتزامن مع مرور ٧٥ عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس مع عدد من المسئولين فى الهند، وعلى رأسهم "مودي" رئيس الوزراء، و"دروبادي مورمو" رئيسة الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من المسئولين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.