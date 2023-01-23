الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فتاة المرج تروي تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش أمام النيابة

جريدة الدستور

استمعت نيابة المرج لأقوال فتاة تعرضت للتحرش على يد عاطل وتدخل شاب للدفاع عنها، مما نتج عن ذلك نشوب مشاجرة بين الأول والثاني، أسفرت عن إصابة الأخير بطعنات متفرقة وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت الفتاة إنها أثناء سيرها في الشارع استوقفها المتهم وألقى على مسامعها كلمات تخدش الحياء، الأمر الذي جعلها تستغيث بالناس فتدخل المجني عليه للدفاع عنها فنشبت بينهما مشاجرة.

وأضافت المجني عليها أن المتهم اعترض طريقها وضايقها واستنجدت بالمارة خوفا منه.

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر إثر نشوب مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال المجني عليه، أوضح أنه حال عودته من عمله لمحل سكنه حدثت مشادة كلامية بينه، وبين أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته"، لدى معاتبته للأخير لقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر"، كان بحوزته ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل شاب بسلاح أبيض.

نيابة المرج للتحرش قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة

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