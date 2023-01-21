رئيس المقاولون العرب يحفز اللاعبين قبل مواجهة الداخلية

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي على متابعة المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن شوقي غريب استعدادا لمواجهة الداخلية بالدوري.

واختتم فريق المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب تدريباته قبل لقاء الداخلية المقرر له غدا الأحد بالدوري الممتاز وانتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا للمباراة.

وعقد المهندس محسن صلاح ، رئيس نادي المقاولون ، جلسة مع اللاعبين بحضور المشرف على الكرة والجهاز الفني وأشاد بأداء الفريق خلال المباريات الماضية في الدوري الممتاز وآخرها مباراة أسوان مؤكدا على ثقته في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم أداء مميز ووضع الفريق في مكانة مميزة .

وطالب رئيس نادي المقاولون العرب ، اللاعبين بمواصلة العروض القوية في الدوري هذا الموسم واستمرار النتائج الجيدة تحت قيادة الكابتن شوقي غريب لترجمة الجهد المبذول منذ بداية الموسم.



وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الجميع مطالب ببذل جهد أكبر خلال الفترة المقبلة وإنهاء الدور الأول في موقع مميز بجدول الدوري خاصة أن الفريق أصبح الآن محط أنظار الجميع مشددا على عدم التفريط في أي نقاط خلال الفترة المقبلة.

وشدد عادل فتحي على ضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار والالتزام بتعليمات الجهاز الفني في ظل صعوبة المواجهات المقبلة في الدوري.