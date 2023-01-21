جدول مواعيد مباريات الدورة الإنجليزى الممتاز القادمة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز القادمة، يهتم بها الملايين حول العالم من محبي وعشاق كرة القدم و"البريميرليج"، خاصة وأن الموسم الحالي يشهد العديد من المفاجات منذ انطلاق المسابقة، كما يحمل في طياته المتعة والإثارة والمنافسة الشرسة بين الفرق.

ومن بين تلك المفاجآت الظهور المختلف لفريق أرسنال، والذي يبتعد بصدارة الدوري، ولأول مرة يتواجد في المربع الذهبي منذ أكثر من 7 مواسم، حيث شهد آخر ظهور له في موسم 2015/2016، وانهى الموسم وصيفًا للدوري، كما يبتعد ليفربول ويحل في المركز التاسع في النسخة الحالية.

وتقدم لكم «الدستور» خلال هذا التقرير كافة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز القادمة في الأسبوع الـ21.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز القادمة 2023

ليفربول وتشيلسي

ويجمع الفريقين لقاء افتتاح الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز السبت 21 من شهر يناير الجاري، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة من استاد انفيلد.

ليستر سيتي وبرايتون

كما يخوض فريق ليستر سيتي وبرايتون مباراتهم غدًا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة من ستاد كينج باور.

ساوثهامبتون واستون فيلا

كما تنطلق مباراة ساوثهامبتون واستون فيلا من ملعب سانت ماري في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويست هام وايفرتون

كما تنطلق مباراة فريقى وست هام وايفرتون في تمام الساعة الخامسة مساء السبت بتوقيت القاهرة من استاد لندن الأولمبي.

بورنموث و نوتنجهام فورست

ويخوض الفريقان بورنموث و نوتنجهام فورست مباراتهم في تمام الساعة الخامسة مساء السبت.

كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد

و في تمام على الساعه 7:30 من مساء يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري تنطلق مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد من استاد سيلهرست بارك.

مانشستر سيتي وولفرهامبتون

ويفتتح فريقى مانشستر سيتي وولفرهامبتون مباريات يوم الأحد المقبل، حيث يستضيف نادي مان سيتي نظيره نادي وولفرهامبتون في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ليدز وبرينتفورد

ويستضيف نادي ليدز نظيره نادي برينتفورد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

أرسنال ومانشستر يونايتد

فما يقود فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد مباراته في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف بتوقيت المغرب.

فولهام وتوتنهام

كما يختتم فريق فولهام وتوتنهام مباريات الجولة الـ 21 حيث يخوض الفريقين مباراتهم مساء الإثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.