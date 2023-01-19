الشوط الأول.. توتنهام يتقدم بهدفين على مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، وهي المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، بتقدم توتنهام بهدفين دون رد.

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب طوال أحداث الشوط الأول، ولكن الأداء الهجومي جاء ضعيفًا بين كلا الفريقين إذ لم ينجح أي منهما في تشكيل الخطورة الحقيقية على المرمى طوال أحداث الشوط.

وبدأ السيتي الشوط الأول ضاغطًا على دفاعات فريق توتنهام من أجل حرمانهم من أي فرصة للخروج بالكرة من مناطقهم الخلفية، وتشكيل هجمة منظمة على دفاعاتهم.

وحاول كلا الفريقين الوصول لمرمى الأخر وتسجيل هدف التقدم، ولكن المحاولات الهجومية انحصرت بين أقدام دفاعات الفريقين.

وخلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط، أظهر لاعبو فريق توتنهام هوتسبير، رغبة قوية في تسجيل هدف التقدم، وشكلوا ضغطًا منظمًا على دفاعات مانشستر سيتي لتسجيل هدف التقدم والخروج من الشوط الأول بنتيجة إيجابية.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول لفريق توتنهام في الدقيقة 35 من كرة عرضية لعبها ديفيز من الجانب الأيسر، وحولها سون هيونج مين برأسه ناحية المرمى وأمسك بها الحارس إديرسون.

وواصل فريق توتنهام الضغط على دفاعا مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط.

وأهدر إرلينج هالاند فرصتين محققتين لتسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وسجل ديان كولوسوفيسكي، هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بعدما أخطأ إديرسون موراليس في تمريرة لزميله رودري وضغط رودريجو بنتانكور عليه، ليتحصل على الكرة ويمررها لكولوسوفيسكي الذي سجلها في الشباك.

وأضاف إيمرسون رويال، الهدف الثاني لفريق توتنهام في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من كرة طولية وصلت ناحية هاري كين ووصلت لزميله كولوسوفيسكي الذي مرر له الكرة ولعبها كين عرضية أبعدها إديرسون وحولها إيمرسون رويال برأسه في الشباك.



وسدد لاعبو توتنهام كرة واحدة على المرمى من أصل محاولتين، خرجت محاولة من الملعب، فيما لم تصل أي من محاولات مانشستر سيتي الـ4 للمرمى، وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 3.

واستحوذ فريق مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق توتنهام هوتسبير.