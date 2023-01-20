علاقة غير شرعية.. مباحث السادات تكشف لغز العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة

تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية بقيادة الرائد محمود محروس رئيس المباحث من كشف لغز العثور على جثمان سائق، بطريق تحت الإنشاء، بدائرة المركز، عقب بلاغ من الأهالي حيث تبين لوحدة البحث أن مرتكبي الجريمة هم زوجته وإبن عم المتوفي.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، بوصول بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثمان شاب بمنطقة زراعية بعزبة الوكيل دائرة المركز بجوار طريق تحت الإنشاء.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المركز لمكان في الواقعة، وتبين أن المجني عليه هو م، م، ع 30 عام سائق، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والتي كلفت بسرعة كشف ملابسات الحادث والقبض على المتهمين في الواقعة.

وتبين لوحده المباحث من التحريات الأولية أنه تم إتفاق الزوجة مع إبن عم المجني عليه بالتخلص من الزوج، لوجود علاقة غير شرعية فيما بينهما ورغبتهما الزواج، فاستدرج المتهم المجني عليه لمنطقة العثور على الجثمان وتخلص منه بضربة بقطعة خشبية أودت بحياته.