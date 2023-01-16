الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

اقتصاد

خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من زيارة وزير الخارجية الصيني

مصطفى أبوزيد
مصطفى أبوزيد

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيارة وزير الخارجية الصيني تشين جانج إلى مصر، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وسط العديد من الأحداث، ومن بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تؤثر سلبًا على الاقتصادي العالمي.

وأضاف «أبوزيد»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن تلك الزيارة لمصر تؤكد على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وأن هذا يتضح هذا جليًا في العلاقات الاقتصادية، حيث تعتبر الصين من أهم الشركاء التجاريين لمصر.

 ولفت إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل في 9 أشهر من عام 2022، إلى 12.7 مليار دولار، مقابل 11.9 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2021، وبلغت حجم الصادرات إلى بيكن 1.5 مليار دولار خلال 9 أشهر من عام 2022، مقابل 1.1 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2021.

وأشار إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الصينية في مصر، خلال العام المالي 2022-2021 إلى 563 مليون دولار، مقابل 485 مليون دولار في العام المالي 2020-2021، لافتًا إلى هذا يعطى دلالة قوية على أهمية مصر الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة للصين باعتبارها بوابة النفاذ للقارة الإفريقية، بالإضافة إلى امتلاك مصر كافة المقومات والإمكانيات التي يمكن من خلالها إحداث نقلة نوعية فى شكل العلاقات الاقتصادية بين البلدين فيما يتعلق بجذب العديد من الشركات والصناعات الصينية.

العلاقات استثمارات الصين الاستثمارات الصينية في مصر الاقتصادية والسياسية الدكتور مصطفى أبو زيد الصين الشعبية

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