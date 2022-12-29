الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1152عبوة زيت طعام منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، 1152عبوة زيت طعام للتلاعب فى تاريخ الإنتاج والصلاحية، و500 زجاجة مياه معدنية صغيرة وكبيرة بدون تاريخ الصلاحية، و4 آلاف كوب طبى معقم مجهولة البيانات والمصدر، و100 عبوة صبغة شعر مجهولة المصدر.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من عادل الكفافى مدير عام  التجارة الداخلية بالمديرية، يتضمن تمكن حملة للتجارة الداخلية على الأسواق والمحلات، من ضبط  صاحب سوبر ماركت لحيازته 25 كرتونة مياه معدنية بكل كرتونة 20 زجاجة مياه بإجمالي 500 زجاجة غير مدون عليهم تاريخ الصلاحية، وكذا 100 عبوة صبغات شعر متعددة الأنواع والألوان مشتبه في صلاحيتها ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط ضبط صاحب سوبر ماركت، لحيازته 96 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 عبوة بإجمالي 1152 عبوة زيت طعام زنة العبوة 700 ملى، للتلاعب في البيانات الخاصة بتاريخ الإنتاج والصلاحية، وضبط صاحب مخزن غير مرخص لحيازته ٨  أكياس كبيرة الحجم بها أكواب طبية معقمة بكل كيس حوالي 500 بإجمالي 4 آلاف كوب طبي معقم، غير مدون عليهم أي بيانات تجارية خاصة بتاريخ الإنتاج والصلاحية، وجهة الصنع مدخلين بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات فى جميع الوقائع، وتحرير المحاضر للمخالفين وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

2022-638079254417422737-742
2022-638079254417422737-742
2022-638079254416953925-695
2022-638079254416953925-695
2022-638079254416797656-679
2022-638079254416797656-679
2022-638079254416485172-648
2022-638079254416485172-648
ضبط زيت طعام ومياه معدنية وصبغات شعر وصلصة وجبن غير صالح بالغربية التحفظ على المضبوطات المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية جمهور المستهلكين تاريخ الإنتاج والصلاحية عبوة زيت طعام صاحب سوبر ماركت ضبط صاحب مخزن زيت طعام مديريه التموين بالغربيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتمكين ذوى الهمم ودمجهم فى المبادرات

جامعة برج العرب التكنولوجية تُكرم طلابها المتفوقين (صور)

بطريرك الروم الأرثوذكس: الرئيس السيسى يبذل قصارى جهده لتوفير فرص عمل للشباب وصناعة مستقبل أفضل لشعبه

أستاذ فلسفة: طه حسين أول من ربط بين التعليم والارتقاء الثقافي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو