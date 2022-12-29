ضبط 1152عبوة زيت طعام منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، 1152عبوة زيت طعام للتلاعب فى تاريخ الإنتاج والصلاحية، و500 زجاجة مياه معدنية صغيرة وكبيرة بدون تاريخ الصلاحية، و4 آلاف كوب طبى معقم مجهولة البيانات والمصدر، و100 عبوة صبغة شعر مجهولة المصدر.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية، يتضمن تمكن حملة للتجارة الداخلية على الأسواق والمحلات، من ضبط صاحب سوبر ماركت لحيازته 25 كرتونة مياه معدنية بكل كرتونة 20 زجاجة مياه بإجمالي 500 زجاجة غير مدون عليهم تاريخ الصلاحية، وكذا 100 عبوة صبغات شعر متعددة الأنواع والألوان مشتبه في صلاحيتها ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط ضبط صاحب سوبر ماركت، لحيازته 96 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 عبوة بإجمالي 1152 عبوة زيت طعام زنة العبوة 700 ملى، للتلاعب في البيانات الخاصة بتاريخ الإنتاج والصلاحية، وضبط صاحب مخزن غير مرخص لحيازته ٨ أكياس كبيرة الحجم بها أكواب طبية معقمة بكل كيس حوالي 500 بإجمالي 4 آلاف كوب طبي معقم، غير مدون عليهم أي بيانات تجارية خاصة بتاريخ الإنتاج والصلاحية، وجهة الصنع مدخلين بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات فى جميع الوقائع، وتحرير المحاضر للمخالفين وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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