الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«العنف ضد المرأة وقبول الآخر والتطرف وسبل المواجهة» ندوة بجامعة الوادى الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع إدارة الوعظ والفتوى الدينية وفرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة ندوة بعنوان "العنف ضد المرأة وقبول الأخر والتطرف وسبل المواجهة".

حضر الندوة الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام الوعظ والفتوى الدينية بالمحافظة، ونادية عزمى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادى الجديد؛ بهدف توعية الطالبات وتعريفهن بمراكز الدعم والمساندة القانونية والنفسية، وتشجيعهن على مكافحة العنف، فضلا عن توعيتهن بالآثار السلبية المترتبة على هذه أنماط العنف سواء من الناحية الصحية والنفسية، وطرق مشاركة الطلاب في هذه الأنشطة من خلال التطوع، والخطوات الواجب اتباعها حال التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش.

وقالت الدكتورة أسماء محمد عيد، الأستاذ بكلية التربية جامعة الوادى الجديد إن الندوة تناولت أنواع العنف ضد المرأة، ودور المجلس القومي للمرأة في مواجهته من خلال التوعية المستمرة في مختلف كليات الجامعة، مؤكدة على تعاون المجلس المستمر مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بهدف تبادل الخبرة والعمل على تبصير الطلاب بسُبل مواجهته. 

وأوضحت أن جميع الأديان قد بنيت على نبذ العنف تجاه كل البشر، فما بال المرأة والطفل، مؤكدة الحاجة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما نظمت كلية العلوم بجامعة الوادى الجديد ندوة بعنوان "تمكين المرأة فى المجتمع ورعاية حقوقها"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد وبإشراف الأستاذ الدكتور رضا حسنين عميد كلية العلوم والاستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتع وتنمية البيئة بالجامعة، وبحضور نادية عزمى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادى الجديد وأعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون والطلاب

صرح بذلك الدكتور رضا حسنين عميد كلية العلوم وقال ان الندوة حاضرت فيها السيدة نادية عزمة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة والتى تناولت أهمية العمل التطوعي لتحقيق الاستراتيجية المصرية لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا وصحيا وذلك من خلال تبنى كافة فئات المجتمع لتمكين المرأة كمسئولية جماعية وتشجيع المشاركة فى تحقيقها  وخاصة من قبل الرجال والشباب.

جامعة الوادي الجديد إدارة الوعظ والفتوى المجلس القومي للمرأة ندوة العنف ضد المرأة والتطرف وسبل المواجهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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