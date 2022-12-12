حياة كريمة تنظم حوارًا مجتمعيًا في المنوفية بحضور مئات الأهالي

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية جلسة من جلسات الحوار المجتمعي بقرية أم خنان التابعة لمركز قويسنا، وحضر اللقاء قرابة 350 مواطنًا من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وشارك في الجلسة العقيد أحمد سلامة، مدير مكتب حياة كريمة بالمنوفية، علاء الدين حسن، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، ايناس صفوت المنسق العام المساعد للمحافظة، سامى سرور رئيس مجلس مدينة قويسنا، أ/محمود عزت نائب رئيس مجلس المدينة، ومديرة وحدة حياة كريمة بمجلس مدينة قويسنا، وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

تحدث علاء الدين حسن عن نشأة حياة كريمة وعرف الحضور بالمشروعات التي تمت خلال المرحلة الأولى، وشرحت إيناس صفوت عن المبادرات والفعاليات التي أقيمت بالمحافظة، وان اللقاءات الحالية للاستماع للاهالى ومتطلباتهم بمراكز المرحلة الثانية.

كما أكد العقيد أحمد سلامة انحياز الدولة للفئات الاكثر احتياجا وان المشروعات بحياة كريمة ستغير القرى في القطاعات المختلفة، كما تم عمل تقرير باحتياجات الأهالي العامة والخاصة.