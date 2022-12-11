«رائدة على مستوى العالم».. كاتب صحفي يتحدث عن جهود حياة كريمة

تحدث الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن جهود مبادرة حياة كريمة، قائلًا: إن حياة كريمة من المبادرات التي تتكامل في كافة أركانها بين الدولة ومؤسساتها ووزاراتها المختلفة، إلى جانب منظمات المجتمع الدولي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.

وأضاف مغاوري، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المبادرة تسعى بالفعل إلى تقديم حياة كريمة تشمل جميع أوجه الحياه في التجمعات السكنية بالقرى والنجوع، وحتى المترامية الأطراف، كما أنها تشمل جميع أركان الحياة من خلال إنشاء مؤسسات صحية واجتماعية ومدارس ونوادي ومراكز شباب.

المبادرة تستهدف نقل المواطن لتجمعات سكنية متكاملة

وأوضح، أن المبادرة تستهدف نقل المواطن لتجمعات سكنية متكاملة، وتحقيق آمال المواطن في حياة أكثر رقيًا وعصرية وتحضر، منوهًا بأن المبادرة لم تقتصر فقط على القرى والمدن وإنما شملت التجمعات السكنية التي تبتعد عن القرى.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من هذه المبادرة قاربت على الانتهاء، وبدأت المرحلة الثانية بالفعل مع المرحلة الأولى، وفي سبيلها لتحقيق الأهداف منها، وتتكلف حوالي تريليون جنيه، فهي من المبادرات الرائدة على مستوى العالم للتصدي للفقر وتحقيق التنمية المستدامة.