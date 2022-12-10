السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

12 مصابًا فى انقلاب سيارة «ميكروباص» بقنا

ميكروباص
ميكروباص

أصيب 12 شخصًا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية المراشدة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بورود بلاغ عن انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في قنا، بالقرب من قرية المراشدة.

وتبين أن السيارة انقلبت بسبب انفجار الإطار الخلفي الخاص بها، مما أسفر عن إصابة 12  شخصًا من ركاب الميكروباص.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص طريق نجع حمادي قرية المراشدة

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