البطريرك مار أغناطيوس يونان يزور مدرسة دير الشرفة

زار البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي، مدرسة دير الشرفة، درعون - حريصا.

رافقه الأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية ورئيس مدرسة دير الشرفة.

وخلال الزيارة، أجرى بجولة تفقّدية شملت أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية والطلاب، ووجّه إليهم كلمة أبوية مثنياً فيها على الجهود المبذولة من قِبَل الإدارة والأساتذة والطلاب، بالتعاون مع الأهالي، في سبيل استمرار المدرسة في أداء رسالتها التربوية بنجاح رغم الظروف العصيبة التي يمرّ بها البلد عامّةً، والقطاع التربوي بشكل خاص.

وقدّم لهم التهاني بعيد الميلاد المجيد، متمنّياً لهم ولعائلاتهم أعياداً مباركة وعاماً جديداً مليئاً بالخير والصحّة والبركة، وبالسلام والاستقرار للبنان والشرق والعالم.

ثمّ تفقّد سير أعمال الترميم والصيانة التي تجريها البطريركية على السطح والطوابق العلوية من بناء المدرسة.