هيثم شاكر ينتهي من نصف أغنيات ألبومه الجديد استعدادًا لطرحه

يواصل النجم هيثم شاكر تسجيل واختيار أغنيات ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه لجمهوره خلال الفترة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وانتهى هيثم شاكر خلال الفترة الماضية من تسجيل نصف أغنيات الألبوم ومن المقرر طرحه بداية العام الجديد 2023.

ويحرص هيثم شاكر في اختيارات أغنيات ألبومه الجديد على تقديم أشكال موسيقية جديدة ومختلفة ومتنوعة في ألوانها ويتعاون في أغاني ألبومه الجديد مع عدد من صناع المزيكا من شعراء وملحنين وموزعين ومن بينهم كل من محمد يحيى، أحمد إبراهيم، وليد سعد، عزيز الشافعي، تامر حسين، وغيرهم.

وقال الفنان هيثم شاكر في حديث سابق: "حبيت المزيكا من غير ما أعرف، وطول الوقت كنت بسمع أغاني الأفلام على القناتين الأولى والثانية، وفي المدرسة كنت باطلع أغني النشيد في طابور الصباح، وكنت أرتل القرآن في المدرسة أثناء الحصص".

تسجيل أغاني التسعينات بصوته

وتابع خلال لقائه ببرنامج "أنغام" الذي تقدمه الفنانة انغام" بقناة "دي إم سي": "كل الأغاني الجديدة اللي كانت بتنزل في فترة التسعينيات كنت بسمعها وأرجعها أسجلها بصوتي على شرائط الكاسيت وقتها عرفت إني عندي موهبة ووالدي كان صوته حلو وكان بيحب كارم محمود وطول الوقت كنت بقلده وبعدين اكتشفت أن صوتي حلو ولما حد كان يجيلنا البيت كانوا يقولوا لي غني لعمو".

الوصول للنجومية والشهرة

ولفت: "في فترة الجامعة أخذت رقم شركة إنتاج واحتفظت بيه لفترة طويلة، وبعدين رحت وغنيت مرتين ومشيت من غير ما يقولوا رأيهم فيَّ، وبعدين لقيتهم بيتصلوا بيَّ وقالوا لي هنقدمك أنت وحكيم واللي أغنيته هتنجح هنعمله شريط ونعمله فيديو كليب، وعملت أول اغنية أحلف بالله مع حميد الشاعري وكانت سعادتي لا توصف، ولما نزلت الأغنية كسرت الدنيا لدرجة إن أنغام جات لي وأعجبت بصوتي وقالت لي كمل أنا فرحانة بيك".