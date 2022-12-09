بحملة «حقك تنظمي».. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ20 ألف مستفيدة بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نجحت فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 20 ألف و773 سيدة ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التى نفذتها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري ، تحت شعار " حقك تنظمى " بمراكز ( أبوتشت - دشنا - قنا – قفط ) .

وأضاف "الداودي"، بأن أجهزة المحافظة على أتم الاستعداد لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية، والتي ستنطلق الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري وتستمر حتى الخميس الموافق 22 من الشهر نفسه، وتشمل 5 إدارات صحية هى ( فرشوط – نجع حمادي – الوقف - قوص - نقادة )، مؤكدا أن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يتم تقديمها بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة ، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات من خدماتها.

كما وجه محافظ قنا، الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والإدارات الصحية على جهودهم خلال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتها الأولى.

من جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة أن إجمالي المستفيدات من خدمات الحملة بلغ ٢٠ ألف و ٧٧٣ سيدة ، منهن ١٣ ألف و ٤٤٠ سيدة حصلن علي وسائل تنظيم أسرة ، بواقع ١٨١٨ منتفعات جدد ، و ١١ ألف و ٦٢٢ منتفعات مترددات ، مؤكدا أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من خلال فرق طبية مدربة تدريبا جيدا تم تم توزيعها علي الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمستشفيات ومراكز الأمومة والطفولة والمراكز الحضرية ، للوصول لأكبر عدد ممكن من الراغبين في الإستفادة من خدمات تنظيم الأسرة .

فيما قالت الدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، أن وسائل تنظيم الأسرة التي تم صرفها للمنتفعات تنوعت ما بين " حبوب مركبة لعدد ٦٠٥٤ حالة، وحقن أحادية لعدد ٢٦٧٥ حالة ، و حبوب أحادية لعدد ١٤٧٤ سيدة ، و صرف حقن مركبة لعدد ٧٧٥ سيدة ، وإعطاء كبسولات تحت الجلد لعدد ٥١٩ حالة ، وتركيب عدد ٤٥٠ لولب نحاسي ، و ٧ لولب هرموني ، بالإضافة إلى متابعة الحمل لعدد ٥٢٦ سيدة ، وإجراء كشف أشعة تلفزيونية "سونار" لعدد ٧٧٢ سيدة ، وتقديم المشورة لعدد ٤٦٧٧ سيدة ، وتوقيع كشف الباطنة علي عدد ٢٧٦ حالة ،، و كشف الأطفال لعدد ٣٠٨ حالة .