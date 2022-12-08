الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جدول أنشطة «اتحاد كتاب مصر» في الشرقية ومحافظات القناة وسيناء خلال ديسمبر

اتحاد كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر

عقد مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر في الشرقية ومحافظات القناة وسيناء، اجتماعا يوم الخميس، الأول من ديسمبر، برئاسة الشاعر إبراهيم حامد، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها توجيه التهنئة  للدكتور  علاء عبدالهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، لنجاح أول صالون للنقابة العامة.

وشهد الاجتماع استعراض خطة النشاط لشهر ديسمبر، وتتضمن العديد من الندوات والمحاضرات.

واتفق المجتمعون على إقامة أمسيات ولقاءات أدبية في شهر ديسمبر أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع بمقر النقابة الفرعية بالزقازيق، والاحتفال بالأديب الدكتور محمد عبدالحليم غنيم بملتقى السرد يوم السبت، وإقامة احتفالية بمحافظة الإسماعيلية يوم الأربعاء 14 ديسمبر، وجارٍ التنسيق للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد يوم 23 ديسمبر.

حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة؛ الأديب عبدالله مهدي، الشاعر السيد داود، الشاعر حسن حجازي، الشاعر عبدالله الهادي والشاعر حسن سلطان.

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وائل لطفي

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