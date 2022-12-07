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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعات هائلة وما زالت ترتفع منذ أيام مضت دون العلم متى يستقر عنده سعره سواء بالانخفاض أو الارتفاع مع التحذيرات الدائمة من شعبة الذهب المصرية أن الأسعار الحالية للذهب ليست الحقيقية ويجب التريث قبل التوجه للشراء.
 

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022

في هذا التقرير نوضح لكم أخر ما وصل إليه سعر الذهب اليوم في مصر خاصة عيار 21 الذي يمثل الأكثر مبيعًا من خلال سبائك الذهب والجنيهات الذهبية.
 

وكان قد تراجع سعر الذهب خلال معاملات المساء أمس الثلاثاء على عكس الأيام الماضية ليشهد انخفاض من جديد في سعره لأكثر من 100 جنيه مقارنة بأسعار يومي الإثنين والثلاثاء.

حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بحلول التعاملات المسائية يوم الثلاثاء إلى 1700 جنيه مقابل 1820 جنيها بمنتصف التعاملات لنفس اليوم.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 
 

2022.75 جنيه للبيع 
1965.75 جنيه للشراء 
 

سعر جرام الذهب عيار 22

1854.25 جنيه للبيع 

1802 جنيه للشراء 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

1770 جنيه للبيع 
1720 جنيه للشراء 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

1517.25 جنيه للبيع 

1474.25 جنيه للشراء 
 

سعر جرام الذهب عيار عيار 14

1180 جنيه للبيع 

1146.75 جنيه للشراء 

 

سعر وقية الذهب

62022

 

سعر الجنية الذهب

13960

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سبب الاضطرابات في أسعار الذهب 
 

ومع الاضطرابات الشديدة التي شهدها سوق الذهب في مصر أعلن عدد من منصات تداول الذهب عبر الإنترنت نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات الأيام الماضية لعدم استقرار السوق، نتيجة وجود تلاعب فج في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة، وفقا لبيان لها.

وذلك بعد تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21  مستوى 1800 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، عند مستوى 1797 دولارًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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