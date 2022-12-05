الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

4 ملايين و472 ألف جنيه حصيلة البيع بالمزاد العلنى للمهمل والبيوع بجمارك القاهرة

الشحات غتوري
الشحات غتوري

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك القاهرة جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الإثنين بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من لوطات بضائع خاصة بجمارك القاهرة.

وتم إجراء المزاد على 36 لوط بضائع مختلفة منها أجهزة قياس ضغط وأجهزة طبية وأدوات مائدة وكابلات هواتف محمولة ومشروبات كحولية وملابس جاهزة وحلويات فارغة، وتم بيع 13 لوط منها بيعا نهائيا بحصيلة إجمالية بلغت 4 ملايين و472 ألفًا و680 جنيهًا.

يأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

الإدارة العامة ل الإدارة العام الاثنين الهيئة العامة للخدمات الحكومية التخلص التنس

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