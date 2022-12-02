الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عودة بنفس السيناريو.. الأهلى يفك عقدة طلائع الجيش بعد 639 يوما

الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي وطلائع الجيش

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا صعبا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي في فك عقدة طلائع الجيش بعد أن فشل المارد الأحمر في الفوز في آخر 5 مواجهات جمعت بين الفريقين.

وفشل الأهلي في الفوز على طلائع الجيش في آخر 4 مباريات رسمية والمواجهة الودية الأخيرة بين الفريقين.

وكان آخر انتصار حققه الأهلي على طلائع الجيش بتاريخ 28 فبراير 2021، عندما حوّل المارد الأحمر تأخره بهدف أحمد سمير إلى انتصار بهدفين سجلهما جونيور أجايي.

واستطاع المارد الأحمر أن يحقق الفوز على طلائع الجيش بعد 639 يوما من آخر انتصار أهلاوي على الطلائع.

وانتصر الأهلي بنفس سيناريو فوزه على الطلائع يوم 28 فبراير 2021، حيث تقدم أحمد متعب لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حوّل الأهلي تأخره إلى فوز برأسية أحمد عبد القادر في الدقيقة 53 وركلة جزاء سددها عمرو السولية بنجاح.

الاهلى الأهلى ضد طلائع الجيش الدورى المصرى

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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