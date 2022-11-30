مخاطر الابتزاز الإلكترونى على المرأة وكيفية التصدى له.. بالملتقى الـ12 للثقافة

تحت رعاية نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الملتقى الثاني عشر لثقافة وفنون المرأة الذي يقام بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 23 - 30 نوفمبر الجاري، ضمن مشروع أهل مصر، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، وتقيمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة الدكتور دينا هويدي، بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي.

بدأت الفعاليات صباحاً بالإستمرار في رالي المشي اليومي صباحآ على كورنيش الأسكندرية وحديث للدكتورة لمياء خميس عن أهمية الرياضة لصحة الإنسان والغذاء الصحي والإكثار من تناول الخضار، والفواكة والمشويات أوالمسلوق، والتقليل من تناول الأكل المقلي، والإكثار من أكل السمك المشوي والمكسرات، وتضمنت فعاليات اليوم بقصر ثقافة الأنفوشي محاضرة عن "كيفية التصدي للإبتزاز الإلكتروني"، ألقتها الدكتورة مني طمان نائب رئيس مجلس إدارة قادة المستقبل الدولية - إستشاري محاضر دولي في تكنولوجيا التعليم وتطبيقات الذكاء الإصطناعي عضو المجلس القومي للمرأة، التي أشارت إلى أنواع ومخاطر الإبتزاز الإلكتروني بشكل عام، بالنسبة للمرأة بشكل خاص، كما شرحت خطوات تأمين حسابات جوجل، الفيس بوك، والواتس اب، الإيميل، كما أشارت إلى خطوات الحماية من الإختراق وسرقة البيانات، وكيف تتم عمليات الإختراق، وكيفية التصدي لها، وعن طرق الإبلاغ عن أي عملية إختراق او إبتزاز إلكتروني.

وأكدت على أن الخطورة من إختراق أو سرقة الحسابات الخاصة هي التي تكون من خلال برامج السناب شات، الإيمو لاين، سكايب، حيث تتم سرقة الصور الخاصة بك، تصوير مقاطع فيديوهاتك من خلال إستعمال كاميرا وهمية، وتصوير مقاطع الفيديو الفاضحة، ثم إجبار الشباب على دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشرها، ونصحت الفتيات بعدم تصفح المواقع مجهولة المصدر، أو غير المشهورة، وتقديم بلاغ عنها للموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

إستمر عمل الورش الفنية لتدريب الفتيات على الحرف البيئية والتراثية وهي: ورشة إعادة إستخدام الورق للمدرب خالد عبدالمجيد، تطريز على الملس تدريب إيناس حسين، الرسم على القماش للمدربة شيماء عهدي، اكسسوارات تدريب سماح فاروق، ديكوباج للمدرب دعاء طلعت، بالإضافة لورشة مسرح، تدريب ريهام عبد الحميد خريجة معهد الفنون المسرحية - قسم دراما ونقد - ودبلوم إخراج، حيث تم عمل البروفة الجنرال مع متدربات المسرح، مع إبداء ملاحظات حول آدائهن في المشهدين للتجربة المسرحية، التي ستقدم غدآ في ختام الملتقى، وضمن مشروع سينما الشعب بالقصر، تم عرض فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، بيومي فؤاد، إخراج رامي إمام

فعاليات الملتقى الثاني عشر لثقافة وفنون المرأة

فعاليات الملتقى الثاني عشر لثقافة وفنون المرأة

فعاليات الملتقى الثاني عشر لثقافة وفنون المرأة