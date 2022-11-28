الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بتزوير الشهادات الجامعية في الجيزة

تزوير
تزوير
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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك مطبعة – كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الجامعية وبيعها بمقابل مادى لمن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق المشروعة .

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل المطبعة المشار إليها، وبتفتيشها عُثر بداخلها على (10 شهادات جامعية "مُقلدة " منسوبين لإحدى الجامعات الحكومية،كمبيوتر بمشتملاته ، ماكينة تصوير ، طباعة ألوان ، أختام بلاستيكية لشعار الجمهورية"مُقلدة "منسوبة لعدة جهات حكومية وآخر غير مقروء بصمته ، 4 أكلاشيهات بلاستيكية تقرأ بصمتهم لعدة جهات مختلفة ، كمية كبيرة من الطوابع بعضها مقلدة ، مجموعة من الأوراق البلاستيكية والورقية المستخدمة فى تزوير الشهادات الجامعية ، 2 فلاشة محمل عليها الشهادات والأختام للمحررات المزورة وهارد خارجى، مجموعة من الأدوات والأحبار المستخدمة فى عملية التزوير ، مبلغ مالى حصيلة نشاطه الإجرامى).

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد التربح  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تزوير المحررات الرسمية وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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