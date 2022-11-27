الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ علم أوبئة يتوقع ارتفاع إصابات كورونا: الوباء لن ينتهى من العالم

كورونا
كورونا
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروس كورونا لن ينتهي من العالم، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة في فصل الشتاء، وأنصح أي مواطن لم يحصل على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا بالحصول عليها.

العالم يواجه في الوقت الحالي النسخة الأضعف من أوميكرون

أضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية “EtC”، أن العالم يواجه في الوقت الحالي النسخة الأضعف من متحور أوميكرون، مشيرًا إلى أن معظم الدول العربية يتمتع بمستويات تحصين ضد الفيروس التاجي تصل لـ100%، وأنه يتوقع ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في منطقة الشرق الأوسط قريبًا. 

أوضح أن هناك أكثر من 2 مليون و400 ألف حالة إصابة بفيروس كورنا خلال أسبوع فقط على مستوى العالم، بينما أصيب أكثر من 31 ألف حالة في الصين دون المصاحبة لوفيات بالفيروس، في حين كانت هناك 7800 حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم خلال الـ7 أيام الأخيرة فقط، لافتًا إلى أن الأرقام أصبحت قريبة من أرقام الإصابات لفصل الشتاء الماضي. 

وتابع "الصين شهدت أخيرًا أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ ظهوره، إلا أن معدلات الوفيات لا تزال قريبة من الصفر"، مشيرًا إلى أن الصين، خلال تعاملها مع كورونا، تلجأ إلى الإغلاق الكلي في حالة زيادة أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالمرض، خاصة أن الصين شهدت احتجاجات في مناطق متفرقة، اعتراضًا على إجراءات الإغلاق الأخيرة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

الأوبئة فيروس كورونا أوميكرون العالم مستوى العالم

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