الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

على طريقة أبو العربى .. أمن الغربية ينقذ حياة شاب حاول إنهاء حياته من أعلى برج

قوات الأمن
قوات الأمن
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على طريقة فيلم أبو العربى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من انقاذ حياة شاب في العقد الثالث من عمره حال قيامه محاولة إنهاء حياته بالقفز من أعلى كوبري الضغط العالي بقرية كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى.


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد محاولة شاب إنهاء حياته من أعلى برج ضغط عالي بنطاق قرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة.


انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إنقاذ بالتنسيق مع زملائه من الشباب وتم إنزاله. 


وأفاد شهود عيان أن الشاب حاول تقليد طريقة "أبو العربي" أثناء محاولة انهاء حياته من أعلى برج ضغط عالي بقرية كفر حجازي بمركز المحلة.
 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

على طريقة ابو العربي الغربية ينقذ حياة شاب إنهاء حياته

رئيس التحرير

وائل لطفي

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