الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الشباب والرياضة» تنفذ المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لمكتب فن إدارة الحياة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
ads

انطلقت اليوم فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لمكتب فن ادارة الحياة التابع للإدارة المركزية للشباب لشئون مكتب الوزير، بمدينة العريش بشمال سيناء، تحت شعار «اعرف نفسك».


أشار إيهاب حسن عبد الوهاب مستشار وزير الشباب والرياضية للمناطق الحدودية، إلى أن الوزارة تولي اهتماما كاملا لشباب سيناء ووجه شكره لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي على دعمه المتواصل لأبناء المحافظة.

 

وأكدت الدكتورة نيرڤانا فاضل، المنسق العام لمكتب فن إدارة الحياة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات الشبابية وصقل الشباب بفنيات إدارة الحياة وكيفية التعامل معها، كما أنه يؤهل الشباب إلى التعامل مع مستجدات الحياة.

 

وأوضحت الدكتورة إيناس عراقي، المنسق الإعلامي بوزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج هو أحد أوجه الدعم من وزارة الشباب والرياضة لأبناء سيناء بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

يأتي ذلك ضمن خطة عمل وزارة الشباب والرياضة ووفقا لتوجيهات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف المشروعات والبرامج المختلفة، والتى يتم تنفيذها من خلال الإدارات المركزية بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بسيناء، والعمل على إشراك أكبر عدد من شباب ونشء شمال سيناء فى تلك البرامج، إضافة إلى مشاركتهم فى الأنشطة التى تنفذها الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية فى إطار توجيهات القيادة السياسية.

IMG-20221122-WA0183
IMG-20221122-WA0183
IMG-20221122-WA0181
IMG-20221122-WA0181
IMG-20221122-WA0182
IMG-20221122-WA0182
IMG-20221122-WA0179
IMG-20221122-WA0179
IMG-20221122-WA0180
IMG-20221122-WA0180
IMG-20221122-WA0177
IMG-20221122-WA0177
IMG-20221122-WA0178
IMG-20221122-WA0178
IMG-20221122-WA0176
IMG-20221122-WA0176
IMG-20221122-WA0175
IMG-20221122-WA0175
IMG-20221122-WA0174
IMG-20221122-WA0174
IMG-20221122-WA0173
IMG-20221122-WA0173
IMG-20221122-WA0172
IMG-20221122-WA0172
IMG-20221122-WA0171
IMG-20221122-WA0171
اتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبناء المحافظة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتصالات وتكنولوجيا الإعلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

غضب بين أولياء الأمور بسبب امتحانات شهر نوفمبر بالقاهرة

السيطرة على حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور

حسين فهمي: أسعدتني ردود الأفعال على مهرجان القاهرة السينمائي

وزير الصحة: جماعة الإخوان نكرة وأقل من أن أرد عليهم

هل ينقذ برنامج الأغذية العالمي اللبنانيين من الجوع؟

«قطع لسانكم».. الباز يرد على من يتهمونه بكره الإسلام والمسلمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية