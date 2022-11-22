«الشباب والرياضة» تنفذ المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لمكتب فن إدارة الحياة

انطلقت اليوم فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لمكتب فن ادارة الحياة التابع للإدارة المركزية للشباب لشئون مكتب الوزير، بمدينة العريش بشمال سيناء، تحت شعار «اعرف نفسك».



أشار إيهاب حسن عبد الوهاب مستشار وزير الشباب والرياضية للمناطق الحدودية، إلى أن الوزارة تولي اهتماما كاملا لشباب سيناء ووجه شكره لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي على دعمه المتواصل لأبناء المحافظة.

وأكدت الدكتورة نيرڤانا فاضل، المنسق العام لمكتب فن إدارة الحياة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات الشبابية وصقل الشباب بفنيات إدارة الحياة وكيفية التعامل معها، كما أنه يؤهل الشباب إلى التعامل مع مستجدات الحياة.

وأوضحت الدكتورة إيناس عراقي، المنسق الإعلامي بوزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج هو أحد أوجه الدعم من وزارة الشباب والرياضة لأبناء سيناء بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك ضمن خطة عمل وزارة الشباب والرياضة ووفقا لتوجيهات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف المشروعات والبرامج المختلفة، والتى يتم تنفيذها من خلال الإدارات المركزية بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بسيناء، والعمل على إشراك أكبر عدد من شباب ونشء شمال سيناء فى تلك البرامج، إضافة إلى مشاركتهم فى الأنشطة التى تنفذها الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية فى إطار توجيهات القيادة السياسية.

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