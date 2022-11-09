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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 9-11-2022

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن
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في الأسابيع الأخيرة ينشغل المصريين في القرى والمدن بسعر الفراخ في بورصة الدواجن كل يوم، فهم يعتمدوا عليها كمصدر للبروتين يوميًا، لكنها في الأشهر الأخيرة شهدت قفزة كبيرة في أسعارها.

 

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 9-11-2022

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 9-11-202 استقرارا بالسوق المحلية لتتراوح بين 37 و39 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 54 و56 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 55 جنيهًا للمستهلك.

 

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 41 و42 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

 

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا
وهبطت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه لتسجل 39 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.
وواصل الكتكوت الأبيض ارتفاعه إلى 5.25 و5.50، وتراوح الكتكوت الساسو بين 4.25 و4.50 جنيه، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 31 جنيهًا.

 

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم
وانخفضت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو جنيه لتسجل 39 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.


وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

 

وبلغت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 50 جنيهًا للكيلو، واستقرت الأمهات البيضاء عند 31 جنيهًا فى المزرعة.

 

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل
وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 39 جنيهًا، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.


وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

واستقرت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 50 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 4.5 جنيه.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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