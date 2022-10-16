بسبب خصومة ثأرية.. محاكمة المتهم بقتل تاجر عطارة فى الزيتون اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، قضية المتهم بقتل تاجر بسبب الثأر في منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.

وكان المتهم قد أدلى باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم، إنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بين المتهم والمجنى عليه بين العائلتين، قرر الانتقام منه وقتله، وأضاف المتهم أنه سافر من الصعيد إلى القاهرة، بعدما اشترى سلاحًا ناريًا لقتل المجني عليه، واستعان المتهم بصديقه لمراقبة المكان وتسهيل عملية هروبه عقب تنفيذ العملية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله، في منطقة الزيتون، بسبب الثأر، وشخص آخر.

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من الأهالي بمقتل تاجر على يد عامل أطلق عليه الرصاص، وفر هاربًا بعدما أطلق النار في الهواء.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة جثة المجنى عليه وتبين إصابته بطلق ناري في يده وجسمه، لتأمر النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه وضبط وإحضار المتهم.