الخميس 13 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة «عريس الإسماعيلية» إلى المحاكمة الجنائية

عريس الإسماعيلية
عريس الإسماعيلية وزوجته
ads

أمرت النيابة العامة بإحالة “عريس الإسماعيلية” المتهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييده حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا على ذمة القضية. 
 
وكشفت النيابة العامة عن أنه باستكمال إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها الذي شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، إذ خرجت من شرفة مسكن الأخير مستغيثة به من تعدي زوجها عليها، كما سألت النيابة العامة صُحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت أن الأخيرة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة.
 
هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة وما أدلت به المجني عليها ووالدها والشاهدة المذكورة.

النيابة العامة متهم ا زوجته احتجاز الإسماعيلية المحاكمة الجنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن السياحة الدينية وأشياء أخرى

الأكثر قراءة

إحالة «عريس الإسماعيلية» إلى المحاكمة الجنائية

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

سعر الدولار اليوم 13-10-2022 في البنوك المصرية

روسيا.. انتهاء اختبار أحدث غواصة فى مجموعة الثقب الأسود

بوليانسكى: إدانة الجمعية العامة انضمام المناطق الجديدة لروسيا الأعيب غير نزيهة

رويترز: مصر تستعد للمشاركة فى تطوير حقل الغاز الطبيعى البحرى بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سواق الأتوبيس

عبد الرحيم طايع

أن تكون ثقيلا في عالم خف

مدحت بشاى

ظلال وألوان " بيكار " الناقد المبدع النبيل

د. القس صفوت البياضى

أكبر الكبائر إنكار الله والسحر وقتل النفس والربا وأكل مال اليتيم

خالد عكاشة

حصاد أسبوع ساخن من عمر الأزمة الأوكرانية

محمد العسيري

أباطرة الفتنة فى المحليات

ماجد حبته

شهادة من صندوق النقد

د هند جاد

بلا بلا.. ضل راجل ولا ضل حيطة

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نص اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: التزام بحري وتفاوض بري محتمل (وثائق)

إسرائيل: الكابينت يدعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وشاكيد تمتنع