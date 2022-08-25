الخميس 25 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع كهربائى صعقًا بالتيار أثناء عمله فى المحلة

مصرع كهربائي
مصرع كهربائي
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لقي كهربائي مقيم قرية منشأة الأمراء مركز المحلة بالغربية، حتفه إثر تعرضه للصعق الكهربائي أثناء عمله في تركيب أدوات كهربائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام بوصول كهربائي للمستشفى جثة هامدة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عمله في تركيب أجهزة كهربائية صعقه التيار الكهربائي وتوفي في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كهربائي الغربية صعقه التيار الكهربائي تركيب اجهزة كهربائية المحلة

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