مصرع كهربائى صعقًا بالتيار أثناء عمله فى المحلة

لقي كهربائي مقيم قرية منشأة الأمراء مركز المحلة بالغربية، حتفه إثر تعرضه للصعق الكهربائي أثناء عمله في تركيب أدوات كهربائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام بوصول كهربائي للمستشفى جثة هامدة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عمله في تركيب أجهزة كهربائية صعقه التيار الكهربائي وتوفي في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.