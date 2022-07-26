حبس عاطل حاول بحوزته 16 قطعة «حشيش» في المنوفية

قرر كريم حشيش، وكيل النيابة العامة بمنوف، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة، رئيس النيابة العامة، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، بحبس عاطل ضبط بحوزته 16 قطعة “حشيش”، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 16 قطعة "حشيش"، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.