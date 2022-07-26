الثلاثاء 26 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل حاول بحوزته 16 قطعة «حشيش» في المنوفية

حبس
حبس
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قرر كريم حشيش، وكيل النيابة العامة بمنوف، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة، رئيس النيابة العامة، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، بحبس عاطل ضبط بحوزته 16 قطعة “حشيش”، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 16 قطعة "حشيش"، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة منوف حبس عاطل 16 قطعة حشيش المنوفية

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