السبت 16 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس الأمريكى يشيد بالدور المصرى المحورى بقيادة الرئيس السيسى

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي
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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في جدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الأمريكي رحب بلقائه الأول مع الرئيس، مؤكدًا تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للرئيس، التى تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة.

الرئيس السيسي بايدن الرئيس الامريكي مصر

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الرئيس الأمريكى يشيد بالدور المصرى المحورى بقيادة الرئيس السيسى

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