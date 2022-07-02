مصرع شابين في حادث تصادم على طريق «القاهرة - الإسكندرية الزراعي»

لقى شابان مصرعهما، في حادث تصادم سيارة ملاكى، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بنطاق مدينة طوخ، اليوم السبت.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يُفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي أمام مدينة طوخ.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة طوخ، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين أحدهما يدعى "محمد المداح"، وصديقه "إيهاب"، وجرى نقل الجثتين لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن.