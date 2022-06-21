حبس 3 متهمين بالاتجار فى أقراص الباركينول المخدر بمطروح

أمرت جهات التحقيق بمطروح، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد، 4 أيام على خلفية اتهامهم بحيازة 56 ألف قرص لعقار الباركينول المخدر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، بقيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مطروح، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مطروح داخل مخزن خاص بأحدهم، وبحوزتهم (56 ألف قرص لعقار الباركينول المخدر- 3828 زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع - 662 قرصًا منشطًا مختلفة الأنواع – 78 كرتونة أدوية مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترف اثنان من المتهمين بالاتجار فى المضبوطات والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائهما، وأن الثالث حارس المخزن المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.