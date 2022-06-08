إخلاء سبيل المتهم بتكبيل شقيقه بسلاسل حديدية فى قنا

قرر قاضي معارضات محكمة نجع حمادي بمحافظة قنا، إخلاء سبيل المتهم بتكبيل شقيقه بسلاسل حديدية داخل منزل بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي، بعد حبسه 4 أيام.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط شاب بعد انتشار فيديوهات على “فيسبوك” وبها شاب مقيد بسلاسل حديدية لمعاناته من مرض نفسي، نتيجة تناوله الشابو المخدر.

وبالفحص تبين مكان الفيديو، وتم ضبط شقيق الشاب المقيد بسلاسل حديد، والذي اعترف بارتكاب الواقعة من أجل تقييد حركة شقيقه الذي يعاني من مرض نفسي نتيجة إدمان المواد المخدرة.