الأربعاء 08 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل المتهم بتكبيل شقيقه بسلاسل حديدية فى قنا

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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قرر قاضي معارضات محكمة نجع حمادي بمحافظة قنا، إخلاء سبيل المتهم بتكبيل شقيقه بسلاسل حديدية داخل منزل بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي، بعد حبسه 4 أيام.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط شاب بعد انتشار فيديوهات على “فيسبوك” وبها شاب مقيد بسلاسل حديدية لمعاناته من مرض نفسي، نتيجة تناوله الشابو المخدر.

وبالفحص تبين مكان الفيديو، وتم ضبط شقيق الشاب المقيد بسلاسل حديد، والذي اعترف بارتكاب الواقعة من أجل تقييد حركة شقيقه الذي يعاني من مرض نفسي نتيجة إدمان المواد المخدرة.

قاضى معارضات نجع حمادي تكبيل شقيقه قنا

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وائل لطفي

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