المتهم بالتعدي على الإعلامية سالي عبدالسلام: كان هزار وقلب جد

نفى الشاب محمد علي عبدالستار، الموظف المتهم بالتعدي على الإعلامية سالي عبدالسلام، في تحقيقات النيابة، التهم الموجهة إليه.

وأضاف عبدالستار في أقواله: "الموضوع كله كان مزاح وكنت بتكلم معها بأدب، فجأة وجدتها زعقت وعملت مشكلة من غير أي حاجة، لكن أنا متحرشتش بها ولم أقترب منها".

تفاصيل الواقعة عندما ضبطت الأجهزة الأمنية الشاب الذي اعتدى على الإعلامية سالي عبدالسلام، بإحدى محطات الوقود بالتجمع الخامس، وتبين أنه موظف بإحدى شركات المقاولات بالقاهرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.