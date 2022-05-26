خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالرقم القومى 2022

يبحث طلاب وأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالرقم القومي عن الروابط والمواقع التي خصصتها وزارة التربية والتعليم لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية.

بدأت مديريات التربية والتعليم في الكثير من المحافظات تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية وستظهر نتائج بعض هذه المدارس خلال أيام قليلة، فيما ينهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة امتحانات الشهادة الاعدادية اليوم الخميس الموافق 25 مايو.

وتعرض الدستور في السطور التالية خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالرقم القومي.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالرقم القومي

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة بالرقم القومي من خلال الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي، أو من خلال مواقع المديريات التعليمية الخاصة بالمحافظات عبرالإنترنت.



ومن خلال هذه المواقع الالكترونية تتبع الخطوات التالية :

أولا: اختر الخدمات الإلكترونية.

ثانيًا: اضغط على قسم نتائج الطلاب.

ثالثًا: اختر نتيجة الإعدادية 2022.

رابعًا : اكتب رقم جلوسك أو الرقم القومي لولي الأمر.

خامسًا : اضغط على عرض النتيجة فستظهر إمامك.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالتليفون الترم الثاني

ونوهت وزارة التربية والتعليم بين الطرق التي يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادى معرفة نتيجة امتحاناتهم من خلالها، فوفرت إمكانية الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال رقم هاتف مخصص لذلك، كما طبقتها في نتيجة الفصل الدراسي الأول على أرقام التليفون الأرضي 09000100 - والمحمول 5757 أيضا فور ظهورها.



نتيجة الشهادة الإعدادية

بدأت مديريات التربية والتعليم في الكثير من المحافظات تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية وستظهر نتائج بعض هذه المدارس خلال أيام قليلة، فيما ينهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة امتحانات الشهادة الاعدادية اليوم الخميس الموافق 25 مايو.

ووفرت وزارة التربية والتعليم عدة بدائل أمام طلاب الصف الثالث الإعدادى غير الالتحاق بمدارس الثانوية العامة والتي تتناسب فيها الدراسة مع احتياجات سوق العمل ، ومنها مدرسة الضبعة النووية، و مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف أنواعها ومدارس الطاقة الشمسية وتعمل المديريات التعليمية ايضًا على ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادى قريبا، وغيرها من المدارس التي ترتبط بسوق العمل وتساهم في خروج أجيال جديدة من الطلاب لديها مهارات تساعدها في البحث عن عمل .