الأربعاء 04 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل يقتل عاملًا عاتبه على إطلاق نار فى الهواء

عاطل يقتل عاملا
عاطل يقتل عاملا
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صرحت النيابة العامة بالدقهلية بدفن جثة عامل لقى مصرعه على يد عاطل أطلق عليه النيران من سلاح آلي، بعد أن دعاه للتوقف عن إطلاق النار فى الهواء خلال مشاجرة مع إحدى العائلات بالقرية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنزلة العام إلى مأمور مركز المنزلة، بوصول أحد الأشخاص جثة هامدة نتيجة الإصابة بـ3 طلقات.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع زغلول رشاد، 40 سنة، عامل، وذلك أثناء تواجده على مقهى بقرية النسايمة، حيث تصادف قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار بشكل عشوائي بالشارع، بسبب وجود خلافات أسرية بين عائلتين، وبعد الانتهاء من الخلافات، قام أحد الأطراف بإحضار سلاح ناري (بندقية آلية)، وقام بإطلاق النار بجوار منزل الطرف الثاني، فقام المجني عليه بدعوة الجاني إلى الكف عن ذلك، فقام المتهم بإطلاق النار عليه وإصابته بـ3 طلقات أودت بحياته فى الحال، وفر هاربًا.

تم نقل المجني عليه إلى المستشفى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الدقهلية جثة عامل مصرع دفن جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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