الإثنين 02 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

24 غرزة.. تمزيق وجه شاب بـ«كتر» على يد جاره بالمعصرة

الامن
الامن
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دفعت خلافات الجيرة في منطقة المعصرة شاب على تمزيق وجه جاره بسلاح أبيض «كتر» في أول أيام عيد الفطر استدعت جراحته 24 غرزة.

البداية بورد بلاغ للمقدم محمد مجدى، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من الأهالي بمنطقة حدائق حلوان، مفاده قيام كلا من "محمد فاروق"، واحمد.م"، بالتشاجر مع جارهم، بسبب خلافات الجيرة وقاما المتهمان بإصابة الضحية بجرح غائر في الوجه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بسبب السيدات وتطور الأمر لاحقا، مما أدى لاعتداء الطرف الأول على الضحية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم الاول، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4143 لسنة 2022 وتباشر النيابة التحقيقات.

قوة أمنية تحقيقات حلو حلوان ورد منة متهم أحمد مشاجرة اعتداء متهما منى منطقة

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