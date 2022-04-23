العائدون الحلقة 22| كيف تجند «داعش» الشباب عبر شركات الحراسة الخاصة؟

العائدون

قد يبدو للبعض أن تنظيم داعش يعمل بمفرده تحديدًا خلال الفترة من 2014 حتى العام 2017 والتي تواجد فيها التنظيم داخل العراق وسوريا، إلا أن ذلك الأمر غير حقيقي لكون التنظيم به واجهات يتخفى ورائها وكذلك أذرع لا يمكن الكشف عنها سوى بالتتبع.

أحد أوجه التنظيمات المتطرفة هي شركات الحراسة الخاصة أو الشركات العسكرية التي انتشرت في ربوع الوطن العربي عقب ثورات 2011 العربية، ما تحدثت عنه الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل العائدون للنجوم أمير كرارة وأمينة خليل.

وبالفعل فإن هناك شركات حراسة خاصة متعاونة مع تنظيم داعش، تقوم بدعمها بالسلاح والميلشيات العسكرية وتجنيد الشباب لها تحت غطاء قوات الحراسة الخاصة وأصبحت منتشرة في دول مثل العراق وسوريا والأردن وغيرهم.

وتكون مهام الشركات العسكرية الدعم المادي والتسليح وكذلك تجنيد الشباب إلى التنظيمات المتطرفة، أما شركات الحراسة فمهمتها حماية الشخصيات والمنشآت والتدريب والاستشارة الأمنية والاستخبارات والحرب الإلكترونية.

وكشفت في وقت سابق وزارة الخارجية الفرنسية عائد تلك الشراكات المادي بنحو 400 مليار دولار، وبحسب دراسة للباحث الأردني وليد عبد الحي، ذكر فيها أن مجموع أرباح هذه الشركات في الوطن العربي هو 45 مليار دولار ما بين 2011 و2014.

ومن أمثلة تلك الشركات شركة بلاك ووتر الأمريكية والتي لها سجل جرائم طويل في قتل مدنيين عراقيين، وكانت صاحبة مجزرة شهيرة وقعت خلال العام 2007 قتل فيها 14 مدنيا عراقيا من بينهم أطفال وأدين 4 من أفرادها بالسجن بين المؤبد و30 سنة.

وهناك شركة فاغنر الروسية إحدى أشهر الشركات العسكرية التي تنشط في المنطقة العربية بعد انحدار نجم بلاك ووتر الأمريكية، والتي انطلقت من سوريا خلال العام 2014.

وأخيرًا شركة بلاك شيلد والتي جندت العديد من الشباب السودانيين عبر الخدعة وقامت بتدريبهم عسكريًا ونقلهم إلى ليبيا للخوض في الحرب هناك مثل المرتزقة في قوات حفتر.

مسلسل «العائدون»

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.