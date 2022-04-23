اللهم بلغنا ليلة القدر.. دعاء تراويح 23 رمضان

نستعرض لكم دعاء تراويح 23 رمضان، حيث يبحث العديد من المسلمين عبر محرك البحث جوجل عن أفضل الأدعية في أواخر العشر أيام الوترية، من صلاة تراويح يوم 23 من شهر رمضان الكريم، شهر الخير والبركات، وتنزل القرآن والرحمات، يتسابق المسلمون على ترديد الأدعية والإقبال على المساجد للدعاء بما يرضي قلوبهم، ويرضي الله سبحانه وتعالى.

وتعد العشر الأواخر كلها عتق من النار ،لذا يبحث العديد عن أكثر الأدعية التي تكون كلها طلب المغفرة من الله فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعوات، عفو كريم، كثير العفو والمغفرة.

أفضل الأدعية في صلاة التراويح 23 رمضان

"اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها علي الوجة الذي يرضيك عنا، اللهم أعد رمضان أعواما عديده، اللهم اعتق رقابنا من النار".

"اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أَمَلَ المُشتاقينَ".

اللهم إنك عفو تُحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين".

"اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم يا رحمن الدنيا والأخرة ورحيمهما، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا قرة عين ولا أقل من ذلك".

"اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أدخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا، وأمهاتنا، و أزواجنا، وذرياتنا، ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يارب العالمين".

" اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد، صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد، صلى الله عليه وسلم".