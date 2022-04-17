مارس 2022.. إصدار جديد من كتيب «مصر في أرقام»

أصـدر الجهاز المركزي للتـعبئة العـامة والإحـصاء اليوم، النسـخة السنوية من كتيب "مـصر في أرقـام"، حيث يشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية التي تغطي إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصــــاءات الإجتماعــــية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامــعى أعداد (المدارس، الفصول، تلاميذ)، التعليم الجامعي (مقيدون، خريجون)، المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمي وبراءات الإختراع الأسـرة والمستشفيات، العلاج على نفقة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الإقتصادية التي تغـــطي إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلي، ميزان المدفوعات، الدين الداخلي و الخارجي والإنتاج الزراعي ونسبة الاكتفاء الذاتي والإنتاج الصناعي وإحصاءات النقل والاتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.

ويتمـيز هذا الإصدار بما يتضمنه لأحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال الأعوام (2019، 2020، 2021، 2022) والتي تعطى صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكل مبسط على مستوى محافظات الجمهورية وبهــدف توفـــير إصدار إحصائى مختصر يحقق سهـــولة وســرعــة استخــراج المعلـــومات والبــيانات.

وبإتاحـة هـذا الإصـدار يأمـل الجـهاز في توفـير إحتــياجــات مستخدمــى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثــين والأفـــراد والمؤســسات والمنظـــمات المحلية والإقليمية والدولية. وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من " كتيب مصر فى أرقام 2022 " يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز، http://www.capmas.gov.eg

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 56.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من أمريكا 6.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.7 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 37.4%.