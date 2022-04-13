الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن العراقى يلقى القبض على أحد عناصر داعش جنوبى بغداد

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلنت قوات الأمن العراقية اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوبي العاصمة بغداد.


وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - إنه ضمن سلسلة العمليات النوعية التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية للقبض على المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى بـ(أبو جهاد) أحد عناصر داعش الإرهابي العاملين بما يسمى كتيبة الإرهابي (أبو حمزة المهاجر ولاية الفرات) في كمين محكم ضمن قاطع المسؤولية في منطقة السيدية جنوبي العاصمة بغداد.
 

وأضاف البيان أنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة.

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