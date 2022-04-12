«القوى العاملة» توفِّر 1220 فرصة عمل جديدة للشباب في 5 محافظات

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير نحو 1220 فرصة عمل جديدة، وذلك للشباب بمحافظات "الدقهلية، الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد، والمنيا".

وتضمنت فرص العمل المتوفر في محافظتي الدقهلية والإسماعيلية، 400 وسيط تأميني، مهندس حاسب آلي، 2 ممرضة، 2 مشرف جودة، مدير مالي، محاسب، 2 مبيعات، كاشير، 42 عامل إنتاج، 2 خدمة عملاء، و8 عامل نظافة.

أما عن فرص العمل المتوفرة في دمياط وبورسعيد فشملت، 30 خياطا، 2 فني كهرباء، 10عمال إنتاج، 4 فني صيانة ميكانيكا، 3 جودة متحركة، 2 عامل جودة نهائية، و2 عامل نظافة.

في حين تمثلت فرص العمل المتوفرة بالمنيا، في 2 مسئول تمويل، 3 منسق قروض، 7 مشرف مخازن، 150 عامل حياكة، 2 فني إلكترونيات، 24 مسئول تدريب، 9 مدير تسويق، 3 مدرب لغات، 4 مدرب حاسب آلي، 450 فرد أمن، 42 تسويق ودعاية، 4 فني صيانة ميكانيكا، و5 عامل تعبئة.