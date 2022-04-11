الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«سعفان» يهنئ وزير الدفاع بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والذي حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سُطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.

وقال وزير القوى العاملة فى برقية التهنئة: "إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس".

وأعرب سعفان، للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي  بهذه المناسبة عن عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، وما حققته  من بطولات خالدة سُطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من نور،  داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصري ودافعاً لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وكان قد أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا قامت خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 645  شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1039 شابًا.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 681 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، ومنح ترخيص عمل لأجنبي.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مارس الماضي بالتفتيش على 455 منشأة، فضلا عن القيام بـ 13 حملة تفتيشية، وأسفر عن تحرير 164 محضراً للمنشآت المخالفة، وعمل 13 غلق إداري، وعقد 30 ندوة توعية (اعرف - احمي نفسك)، فضلاً عن بحث 24 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وزير القوى العاملة محمد سعفان الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ذكري انتصارات العاشر من رمضان

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