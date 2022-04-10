الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أشهر مسحراتية بالمنوفية: ورثت المهنة عن أمي ونفسي في مكان يأويني (فيديو)

سيده أشهر مسحراتيه
سيده أشهر مسحراتيه بالمنوفية

تخرج يوميا صاحبة الستون عام في تمام الساعة الثانية عشر صباحا حاملة طبلتها، يترقبها الأطفال ويتنظرونها أمام المنزل يحفظون كل أغانيها  لمدح الرسول بصوتها الشجي، ويفتح أهالي القرية جميعا نوافذهم ويخرجون من المنازل فقط حتى يستشعرون روحانيات شهر رمضان الكريم. 

الست “سيدة” أشهر مسحراتية في محافظة المنوفية منذ 15 عامًا تعمل بهذه المهنة بعد رحيل زوجها، وكانت تعيش معه بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ورجعت حتى تعيش مع أبنائها وسط أهلها، وقتها ورثت مهنة والدتها وجدتها وورثت الصوت الجميل الشجي  وخصوصا بالأغاني التي تمدح الرسول- عليه الصلاة والسلام. 

قضت “سيدة” حياتها بعد وفاة زوجها وعاشت تتفرغ لتربي  بناتها الثلاثة الذين تزوجوا الآن بعد عناء وشقاء وسنوات من الشقى عاشتهم حتى تتمكن من الانفاق عليهم وتوفر  لهم حياة جدية، وأكدت سيده أنها تعمل مسحراتية في رمضان، ولكن تقضي بقية العام تعمل كل يوم بمهنة غير الأخرى مثل العمل بالأراضي الزراعية والخدمة في المنازل. 

وأضافت أشهر مسحراتية في المنوفية أن لديها طفل مريض وهو أصغر أبنائها وتعيش معه بغرفة مؤجرة تدفع إيجارها شهريا ٤٠٠ جنيه، بالإضافة إلى  الكهرباء والغاز والمياه وتكاليف الحياة التي لم تعد تقدر على توفيرها يوميًا وليس لديها أي دخل شهري يعينها على المعيشة. 

قالت الست سيدة إن كل ما تتمناه أن يكون لديها غرفة ملك لتعيش فيها باطمئنان، أما حلمها الأهم هو  زيارة بيت الله الحرام. 

 

المنوفية رمضان شهر رمضان اطفال زراعية الكهرباء محافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 في تصادم 10 سيارات وقت الإفطار بالجيزة

مصدر أمني ينفي اختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا ويكشف مكانه

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: استمرار الحضانة للأم بعد زواجها مع «ضمانات»

بعد 8 حلقات.. «دايمًا عامر» على قائمة التريند في 5 دول عربية (تحليل بيانات)

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل

اشتية: توتر الأوضاع نتيجة للتصعيد الإسرائيلي وغياب الأفق السياسي