الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

15 أبريل الجاري.. انطلاق فعاليات معرض كانتون الصيني عبر الإنترنت وسط كوفيد-19

وزارة التجارة الصينية
وزارة التجارة الصينية

قالت وزارة التجارة الصينية، إن معرض الصين للاستيراد والتصدير، وهو معرض تجاري مرموق بالصين، يُعرف أيضاً باسم معرض كانتون، سيعقد دورته الـ131 في الفترة من 15 إلى 24 أبريل الجاري عبر الإنترنت، بسبب جائحة كوفيد-19.

ويقام المعرض منذ عام 1957، مرتين سنوياً في مدينة قوانغتشو بجنوبي الصين، لتسهيل التجارة العالمية. وتم عقده عبر الإنترنت وخارجها لأول مرة في خريف العام الماضي.

وتشمل هذه الدورة الربيعية للمعرض التي تستمر 10 أيام، إقامة معارض عبر الإنترنت ومطابقة السوق، وتجارة إلكترونية عابرة الحدود، حيث ستُقدم لأكثر من 25000 عارض محلي وأجنبي مجموعة متنوعة من الخدمات عبر الإنترنت، مثل المعارض الافتراضية، والتبادلات التجارية وإطلاق المنتجات.

وسيتم أيضاً إنشاء منطقة مخصصة في المعرض لعرض منتجات من المناطق التي كانت تعاني من الفقر، لتوضيح جهود وأعمال النهوض الريفي في البلاد، وقالت الوزارة إنه لن يتم فرض رسوم على العارضين المشاركين ومنصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

 

 

الصين معرض طلاق الصينى فعاليات كوفيد-19 كوفيد معرض كانتون إنطلاق فعاليات عبر الانترنت

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