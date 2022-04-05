محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من سيارات الجهات الحكومية التي تم رفع كفاءتها

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم صباحا، عددا من السيارات والأجهزة التابعة للمحافظة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها بعد أن كانت متهالكة، وذلك بما يوفر المزيد من المعدات التي تساهم في الارتقاء بخدمات النقل بالمحافظة، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد وبحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، ومسؤولي الجراج.

واطلع محافظ بورسعيد على وسائل المواصلات التي تم رفع كفاءتها من الداخل وتأكد من صلاحيتها للعمل على أعلى مستوى، كما أكد محافظ بورسعيد أن الأتوبيس التي تم رفع كفاءته يسع 50 راكب ويضاف لمنظومة النقل الداخلي ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تعمل باستمرار على صيانة وتطوير كافة المعدات والوسائل الفنية في مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه، كما وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تشغيل وسائل المواصلات التي تم رفع كفاءتها، وتحديد خط السير الخاص بها لخدمة المواطنين وقطاع النقل بالمحافظة.

- تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي المتطور بحي الضواحي

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير العمل بالمركز التكنولوجي المتطور بحي الضواحي، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، رافقه رئيس حي الضواحي

وهنأ محافظ بورسعيد العاملين بالمركز والمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدًا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز، كما حرص خلال تفقده المركز على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، حيث أبدى الجميع إشادته بمستوى الخدمة وتطورها.

وأكد المحافظ أن الهدف الأساسي من تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها في أقصر وقت ممكن والارتقاء بمستوى الخدمة ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا لصالح المواطن، لاسيما أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية في عدة مجالات الأمر الذي يتطلب أداء الخدمة بأحدث الطرق بسهولة ويسر.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

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