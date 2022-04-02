الإمارات ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

رحبت الإمارات بإعلان هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ببدء هدنة ووقف كافة أشكال العمليات العسكرية في اليمن وعلى الحدود السعودية - اليمنية.

وأعربت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة، مؤكدة دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكدت الإمارات الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

وفي وقت سابق، ‎رحّبت الحكومة العراقيَّة بإعلان الهُدنَةِ ووقفِ العمليّاتِ العسكريّة لمدَّةِ شهرين في الداخلِ اليمني وعلى الحدود اليمنيّة السعوديّة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان حصلت "الدستور" على نسخة منه، إنه ‎"إذ نُثَمِّنُ جُهُود ومساعي مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، وتبنيه مُبادرةً للحوار اليمنيّ- اليمنيّ التي تهدف إلى وقف إطلاق النّارِ في اليمن؛ نُعرِبُ عن دعمنا للجُهُود التي تبذلها الأُمَمُ المتحدة عبر مبعوثها الخاص والدول المعنيّة الأخرى، لحلِّ الأزمةِ والتكريسِ لنهجِ الحوار، لِما يحملهُ من فرصَةٍ لتحقيق السلام ويؤسِّس لمنطقٍ جديد ينعكس على أمنِ المنطقة واستقرارها.

وأكَّدت الخارجية العراقية أنَّ الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب، وتضافر كل الجُهُود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله، من خلال تصميم إطار يهيّئُ لعمليَّةٍ تفاوضيَّة تضمن سلامًا شاملًا ومُستدامًا.

في وقت سابق، رحبت مصر في بيان صادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، بالإعلان عن هُدنة لمدة شهرين اعتبارًا من الغد.

وأكدت مصر، في بيان تطلعها أن تُسهم الهدنة في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، بما في ذلك المشاورات الحالية التي تستضيفها الرياض، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمنى الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.