«بايدن» يعرب عن أسفه لعدم تمكنه من زيارة أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسفه لعدم تمكنه من زيارة أوكرانيا "لأسباب معروفة"، لافتا إلى أنه يأمل في أن يراقب «بأم عينيه» ما يحدث في البلد المذكور.

وقال في مؤتمر مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، بثه البيت الأبيض: «أنا هنا في بولندا لأرى بنفسي الأزمة الإنسانية. وبصراحة، أشعر بخيبة أمل لأنني لا أستطيع رؤية كل شيء بأم عيني، كما أستطيع في أماكن أخرى.. أعتقد، أنني لن أتمكن من عبور الحدود لمعرفة ما يحدث في أوكرانيا، والأسباب واضحة».

وأضاف: «أتطلع إلى الحصول على معلومات حول ما يحدث هناك من المسؤولين الأمريكيين والبولنديين، وكذلك ممثلي المنظمات الإنسانية، وكذلك حول عملهم والخطط المستقبلية فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا».

ووفقا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ففي "الفترة من 24 فبراير إلى 21 مارس، وصل أكثر من 3.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى الدول المجاورة".

وكان قد تفقّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة عسكريين أميركيين متمركزين في بولندا، على مقربة من الحدود الأوكرانية.



وبعدما حطّت طائرته في مدينة جيشوف على بعد حوالى 80 كلم عن الحدود مع أوكرانيا، بدأ بايدن زيارة تستمر يومين بلقاء عسكريي الفرقة 82 المجوقلة في الجيش الأمريكي.



وكانت هذه الفرقة الأخيرة التي غادرت أفغانستان الصيف الماضي، وهي ضمن القوات المنتشرة في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي لتعزيز حضور القوات الأميركية في إطار مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال بايدن في كلمة مقتضبة "أنتم وسط معركة بين الأنظمة الديموقراطية والاستبدادية"، وتابع "ما تفعلونه مهم جداً".