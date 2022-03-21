الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تكشف معدلات سقوط الأمطار خلال 48 ساعة على البلاد

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

واصلت الموجة الباردة والتقلبات الجوية والرياح تأثيرها على مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، مع ارتفاع شديد في البرودة خاصةً أثناء فترات الليل يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك فيما كشفت بيانات نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق متفرقة من البلاد، ومنها السواحل الشمالية الغربية والإسكندرية ومطروح بمعدل من 1 إلى 10 مم، وذلك خلال اليوم الإثنين، مع ارتفاع شديد في البرودة أثناء فترات الليل.

إضافة إلى ذلك، كشفت بيانات نماذج التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط بوزارة الرى، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة الآن على مناطق متفرقة، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق فى مصر، غدًا الثلاثاء، ومنها السواحل الشمالية الغربية.

كذلك أوضحت نماذج التنبؤ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وذلك على عدة محافظات بالوجه البحري بمعدلات تصل  من 1 إلى 10 مم، وأيضًا مناطق من الوجه البحري والقاهرة تصل إلى معدل من 1 الى 5 مم، وأيضًا مناطق فى جنوب البلاد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وخاصة أثناء الليل.

يأتي ذلك فيما تواصل جميع أجهزة وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة استعدادات لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول خلال الفترة الحالية، على مختلف المحافظات المعرضة لها وتقليل الأخطار الناجمة عنها، إضافة إلى متابعة مناسيب المياه في جميع الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بمختلف محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أن الموجة الباردة والتقلبات الجوية استمرت خلال الفترة الحالية على عدة مناطق متفرقة بالمحافظات.

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وائل لطفي

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