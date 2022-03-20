الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

150 ألف مزارع يحتجون على ارتفاع الأسعار بالعاصمة الإسبانية

ارتفاع الأسعار بالعاصمة
ارتفاع الأسعار بالعاصمة الإسبانية

تظاهر ما يقرب من 150 ألف مزارع ومربي ماشية في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، لمطالبة حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية باتخاذ إجراءات فورية لوقف ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار المحروقات، ومعالجة تراجع مداخيل المزارع.

ووفقًا لما أوردته وكالة “فرانس برس”، رفع المحتجون لافتات كتب عليها "مربو الماشية مهددون بالانقراض" و"الريف يستغيث"، في موكب طويل على مسافة أربعة كيلومترات حضرت فيه جرارات وأحصنة وكلاب صيد.

وجاء تظاهر المزارعون في وسط العاصمة الإسبانية بين وزارتي التحول البيئي والزراعة، بدعوة من منصة "التحالف الريفي" التي تقول إنها تمثّل حوالي عشرة ملايين مزارع إسباني.

وقالت نورا غوزمان التي جاءت من بوزويلو دي ألاركون غرب مدريد وهي تقود جرارها في تصريح للوكالة الفرنسية:  "هذه الحكومة تدمرنا، الوقود يزداد غلاء".

وقال المسؤول النقابي بيدرو باراتو، في تصريحات له: "حان الوقت للبحث عن حلول" لمشاكل الريف "الذي يمثّل 80 بالمئة من الأراضي... هذا يكفي! فليتوقف رئيس الحكومة الإسبانية عن السفر للخارج ويبدأ العمل" في إسبانيا.

وندد المزارعون بالارتفاع الكبير في أسعار الوقود والأسمدة وتراجع الأرباح، واحتجوا على التصحر الريفي والتدابير الحكومية لصالح الرفق بالحيوان التي تهدف بشكل خاص إلى تقييد تربية كلاب الرعي والصيد.

وقال المزارع فرناندو سايز الذي جاء من قرطبة مع كلب صيد إلى العاصمة للصحافيين: "اليوم، نحمي الحيوانات أكثر من البشر" من خلال “معايير متضاربة وعبثية تريد الحكومة فرضها علينا”.

وتأتي هذه التظاهرة الكبيرة للمزارعين غداة احتجاج شارك فيه الآلاف من الإسبان بدعوة من حزب "فوكس" اليميني المتطرف، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة والتي تفاقمت بسبب النزاع في أوكرانيا.

من جانبها، دعت الاتحادات النقابية الرئيسية في البلاد إلى إضراب عام في 23 مارس، وفق الوكالة الفرنسية.

تظاهرات احتجاجات آلاف المزارعون ارتفاع الأسعار ارتفاع أسعار الطاقة اسبانيا مدريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

ضبط متهم بدهس 3 مواطنين في شارع العشرين بالجيزة

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

محافظ القاهرة يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار

انتشال جثة غريق بنهر النيل في الحوامدية

الحاجة سمية: «ربيت ولادى وجوّزتهم وفى الآخر رموني فى الشارع» (فيديو)

مسلسلات رمضان 2022|«راجعين يا هوى» شاهد على تحول النص الإذاعي إلى دراما تلفزيونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة